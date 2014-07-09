Трейлер: Ингрид Олеринская в роли "Джульетты" в комедии со звездным составом

Сериал выйдет на телеэкраны с 27 ноября.

В социальных сетях опубликован трейлер комедийного сериала "Мафия - дело семейное", который стартует 27 ноября на российском телеканале СТС. Авторы проекта рассказали о том, что в свет выйдут 17 эпизодов. Шоу позиционируется как облегченная версия классической истории про Ромео и Джульетту. Главными героями станут адвокаты Паша и Яна, которые решаются перед свадьбой познакомить своих родителей друг с другом.

При встрече выясняется, что много лет назад отец Паши, подполковник полиции, посадил в тюрьму отца Яны. И пока мамы стараются помирить семейства, Скворцов-старший делает всё, чтобы сын отказался от невесты с подозрительными родственниками. синопсис

Режиссёр-постановщиком шоу стал Миша Поляков. В актерском составе заявлены Александр Робак, Анна Уколова, Фёдор Лавров, Ингрид Олеринская, Ксения Кутепова, Филипп Ершов, Ефим Петрунин, Жанна Эппле, Ульяна Молдованова, Александр Ревенко, Влад Прохоров, Арсений Сергеев, Захар Савченко, Ростислав Лаврентьев и другие.

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Фото и видео: YouTube / СТС