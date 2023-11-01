Fan Software выпустит Bloodborne Kart 31 января 2024 года

Релиз игры намечен на 31 января.

Создатели компьютерной игры рассказали игрокам о том, когда выйдет выйдет аркада Bloodborne Kart. Разработчиком проекта является студия Fan Software. Официальный выход Bloodborne Kart намечен на 31 января 2024 года. В преддверии события команда авторов опубликовала в социальных сетях геймплейный ролик. Они заметили, что игра будет полностью бесплатной для пользователей. Долгожданный анонс даты выхода разработчики назвали подарком к Хэллоуину.

Ранее идея создания Bloodborne Kart пришла из мема, родившегося благодаря фиктивной утечке в 2017 году. С того времени сотрудники студии Fan Software успели создать полноценную игру. В Bloodborne Kart пользователей ждут 12 персонажей, 16 различных трасс, режим мультиплеера, а также полноценная компания. Дополнительно в режиме мультиплеера пользователям будет доступен разделенный экран. Впервые проект презентован 25 марта 2022 года. Речь идет о седьмом дне рождения оригинальной версии Bloodborne.

В трейлере показана Файер — главная героиня Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

Фото и видео: YouTube / Lilith Walther