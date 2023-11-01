В трейлере показана Файер — главная героиня Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Разработчики рассказали об особенностях проекта.

Издательство Paradox Interactive и студия The Chinese Room представили в социальных сетях Файер, главную героиню компьютерной игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Авторы рассказали зрителям о том, что персонаж будет вампиром-Старейшиной, которую обратили в начале XVII века. Она будет владеть практически всеми структурами американского города Сиэтл. Геймеры смогут полностью настроить поведение своей героини, а также её внешний вид. В частности, в проекте Bloodlines 2 позволительно выбрать пол, клан, костюмы, поведение и "вкусовые предпочтения к типу крови", которой Файер будет питаться. Для героини предусмотрено четыре клана. Разработчики заметили, что такое создание персонажа остается одним из основных принципов работы над повествованием.

Глубокая проработка протагониста делает весомым каждый сюжетный выбор игроков, оставляя им при этом возможность уточнять отдельные детали биографии Файер на протяжении всей истории. Ян Томас, нарративный директор студии The Chinese Room

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Фото и видео: YouTube / World of Darkness