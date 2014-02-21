Вышел трейлер фильма "Последний стрелок" с Пирсом Броснаном

Премьера состоится 14 декабря.

Sky Cinema представил трейлер фильма "Последний стрелок". Режиссером картины выступил Терри Лон.

Сюжет расскажет историю ветерана Второй мировой войны Арти Кроуфорда, который решает покинуть дом в Ирландии. В одиночку он отправляется во Францию, чтобы найти своих сослуживцев. Отмечается, что история основана на реальных событиях.

В фильме снялись Пирс Броснан, Клеманс Поэзи, Джон Эймос и другие. Премьера состоится 14 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Манодром" с Эдриеном Броуди.

Видео: YouTube / Sky Cinema