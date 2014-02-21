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Вышел трейлер фильма "Последний стрелок" с Пирсом Броснаном

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Премьера состоится 14 декабря.

Sky Cinema представил трейлер фильма "Последний стрелок". Режиссером картины выступил Терри Лон.

Сюжет расскажет историю ветерана Второй мировой войны Арти Кроуфорда, который решает покинуть дом в Ирландии. В одиночку он отправляется во Францию, чтобы найти своих сослуживцев. Отмечается, что история основана на реальных событиях.

В фильме снялись Пирс Броснан, Клеманс Поэзи, Джон Эймос и другие. Премьера состоится 14 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Манодром" с Эдриеном Броуди.

Видео: YouTube / Sky Cinema

Теги: последний стрелок, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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