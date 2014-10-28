Вышел трейлер фильма "Манодром" с Эдриеном Броуди

Премьера картины состоится 10 ноября.

Студия Lionsgate представила трейлер фильма "Манодром". Режиссером картины выступил Джон Тренгов.

Сюжет расскажет историю мужчины, который остался без работы и должен помогать беременной подруге. Он присоединяется к некой группе, которая называет себя "семьей". Вскоре герой выясняет, что эта "семья" формирует нечто похоже на культ, а ее лидер является приверженцем токсичной маскулинности.

В главных ролях сыграли Эдриен Броуни, Джесси Айзенберг и Одесса Янг. Премьера картины состоится 10 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Злобные маленькие письма" с Оливией Колман.

Видео: YouTube / Lionsgate Movies