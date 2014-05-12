Вышел трейлер фильма "Злобные маленькие письма" с Оливией Колман

Мировая премьера состоится 23 февраля 2024 года.

StudiocanalUK представил трейлер фильма "Злобные маленькие письма". Режиссером картины выступила Тэа Шеррок.

Сюжет расскажет историю, произошедшую в приморском городке Литлхэмптон. Жители начинают получать непристойные письма от анонимного отправителя. В этом подозревают эксцентричную даму по имени Роуз Гудинг. Чтобы спасти ее от тюремного заключения, группа неравнодушных женщин решает найти настоящего автора писем.

В главных ролях сыграли Оливия Колман, Джессика Бакли, Тимотии Сполл и другие. Мировая премьера состоится 23 февраля 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма об истории альбома Thriller певца Майкла Джексона.

Видео: YouTube / StudiocanalUK