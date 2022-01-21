Киновед рассказала, почему студия А24 является знаком качества

В киноцентре "Ленфильма" покажут британскую драму "Время жить".

Британская лента "Время жить" (2024) режиссера Джона Краули вышла в российский прокат. Ее дистрибьютором в США стала студия А24, которая является одним из символов авторского кино и считается знаком качества для зрителей. Почему так, рассказала киновед Ульяна Половнева в материале для киноцентра "Ленфильма".

А24 выделяется стилистическим выпадением из рамок актуальных течений. Наилучшим словом для описания такого опыта является "инаковость", сопряженное с чувством потерянности и ощущением бессмысленности по окончании просмотра. Ульяна Половнева, исследовательница кино, автор самиздата "Флексус"

Свое имя, по словам Половневой, А24 заработала на таких всемирно известных фильмах, как, например, "Лобстер", "Леди Берд", "Маяк", "Все везде и сразу" и "Прошлые жизни". Однако немаловажным элементом успеха студии является качественные и современные стратегии маркетинга.

Известные актеры, специально подогреваемый ажиотаж в социальных сетях, мемы и мерч. Их эмоциональный маркетинг заключается в том, чтобы заставить как можно большую аудиторию со странным и некомфортным киноопытом, а затем подготовить зрителей к тому, чтобы повторять его снова через культивирование атмосферы вокруг студии и ее конкретных продуктов. Это позволяет объединить под эгидой А24 разное, но похожее кино, порой даже не сознанное ими. Ульяна Половнева, исследовательница кино, автор самиздата "Флексус"

Тем временем на Кубе в рамках Дней Санкт-Петербурга показывают ленфильмовские картины разных лет.

Фото: Киноцентр "Ленфильм"