На Кубе стартовали дни Санкт-Петербурга

В связи с этим с 20 по 26 ноября в кубинских городах пройдут тематические культурные мероприятия.

На Кубе состоялось торжественное открытие Дней Санкт-Петербурга. На протяжение 6 дней в регионе республики пройдут тематические культурные мероприятия, посвященные 50-летию побратимства Ленинграда и провинции Сантьяго-де-Куба. Кинопрограмму события составят ленты "Ленфильма", – рассказали в пресс-службе старейшей киностудии.

В частности, на Кубе пройдут показы старых и новых ленфильмовских картин, например, советской комедии "Укротительница тигров" (1954) или драмы "Три дня до весны" (2017). Помимо кинопрограммы на Днях Санкт-Петербурга состоятся круглые столы, концерты петербургских артистов, мастер-классы и выставки.

Ранее мы сообщали, что Главный штаб Государственного Эрмитажа закроется для посетителей во вторник, 26 ноября, в связи с проведением международного форума "Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти".

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