Главный штаб Эрмитажа закроют 26 ноября

С 1 ноября функционирует экспозиция "Источник красоты. Художественное стекло Лотарингии эпохи ар-нуво из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Юрия Борисова".

Главный штаб Государственного Эрмитажа закроется для посетителей во вторник, 26 ноября, в связи с проведением международного форума "Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти".

Эрмитаж приносит извинения за возможные неудобства, вызванные закрытием Главного штаба.

Также руководство Эрмитажа напоминает, что 20 ноября в залах-трансформерах открылась крупная выставка "Твердыня пламенная", посвящённая 150-летию Николая Константиновича Рериха, знаменитого художника, философа и археолога. С 1 ноября функционирует экспозиция "Источник красоты. Художественное стекло Лотарингии эпохи ар-нуво из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Юрия Борисова".

Понедельник, 25 ноября, является выходным днём для всех комплексов Государственного Эрмитажа. Подробная информация о текущих выставках доступна на официальном сайте Эрмитажа.

Фото: Piter.TV