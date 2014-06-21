Ретроспектива художественного фильма "Пьющие кровь"

Показ экранизации повести Алексея Толстого "Упырь" состоится 25 ноября в 18:30 в рамках мероприятий выставки "Мистический Кино-Петербург" на "Ленфильме".

В рамках мероприятий, приуроченных к открытию выставки "Мистический Кино-Петербург", в киноцентре "Ленфильма" пройдет ретроспективный показ художественной картины "Пьющие кровь" 1991 года. Экранизацию повести "Упырь" писателя Алексея Толстого поставил в свое время режиссер Евгений Татарский. Фильм представит и обсудит медиаархивист и куратор фестиваля "ВНУТРИ" Глеб Сегеда.

Лента является довольно точной адаптацией оригинального произведения и повествует о том, как князь Рудневский влюбляется в особу из рода Зориных, а на званом ужине обнаруживает, что бабушка его возлюбленной является вампиром.

Режиссер: Евгений Татарский

В ролях: Донатас Банионис, Андрей Соколов, Марина Влади, Юрий Оськин, Марина Мещерякова и др.

Оператор: Константин Рыжов

Композитор: Сергей Курехин

Возрастное ограничение: 12+

Фото: Кино-Театр.ру