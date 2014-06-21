Ретроспектива художественного фильма "Пьющие кровь"

В рамках мероприятий, приуроченных к открытию выставки "Мистический Кино-Петербург", в киноцентре "Ленфильма" пройдет ретроспективный показ художественной картины "Пьющие кровь" 1991 года. Экранизацию повести "Упырь" писателя Алексея Толстого поставил в свое время режиссер Евгений Татарский. Фильм представит и обсудит медиаархивист и куратор фестиваля "ВНУТРИ" Глеб Сегеда.
Лента является довольно точной адаптацией оригинального произведения и повествует о том, как князь Рудневский влюбляется в особу из рода Зориных, а на званом ужине обнаруживает, что бабушка его возлюбленной является вампиром.
Режиссер: Евгений Татарский
В ролях: Донатас Банионис, Андрей Соколов, Марина Влади, Юрий Оськин, Марина Мещерякова и др.
Оператор: Константин Рыжов
Композитор: Сергей Курехин
Возрастное ограничение: 12+
Фото: Кино-Театр.ру
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