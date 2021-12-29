Триллер "Аллея кошмаров" вышел в российский прокат

Главные роли исполнили Брэдли Купер и Кейт Бланшетт.

В четверг, 20 января, в российский прокат вышел новый фильм Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров". Главные роли в нем исполнили голливудские звезды Брэдли Купер и Кейт Бланшетт.

По сюжету, главный герой, молодой аферист Стэн Карлайл, работает карнавальным фокусником, но в какой-то момент начинает выдавать себя за человека, умеющего разговаривать с мертвыми. Вместе с женщиной-психиатром он пытается обмануть миллионера, чтобы сорвать крупный куш, но терпит поражение, возвращается к прежней жизни и спивается.

Триллер "Аллея кошмаров" снят в жанре нуар. В отличие от других фильмов дель Торо, здесь не будет фантастики и элементов сверхъестественного. Как утверждает сам режиссер, "Аллея кошмаров" – это реалистичная история.

Ранее мы писали, что фильм "Воланд" Михаила Локшина покажут 1 января 2023 года.

Видео: YouTube / Searchlight Pictures Russia