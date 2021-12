Появился трейлер главной игровой премии The Game Awards 2021

В видеоролик попали кадры из игр Rachet & Clank: Rift Apart, Resident Evil Village, It Takes Two и другие.

Организаторы The Game Awards 2021 года выложили трейлер грядущей церемонии. В нем показана компиляция из ожидаемых и уже вышедших проектов, которые будут номинированы на премию. В видеоролик попали кадры из игр Rachet & Clank: Rift Apart, Resident Evil Village, It Takes Two и другие. Мероприятие состоится в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Старт грядущей церемонии запланирован на 10 декабря (в 4:00 по мск). Ранее мы сообщили, что опубликован второй трейлер "Матрицы". Видео: Twitter/The Game Awards