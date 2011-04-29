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Появился трейлер главной игровой премии The Game Awards 2021

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В видеоролик попали кадры из игр Rachet & Clank: Rift Apart, Resident Evil Village, It Takes Two и другие.

Организаторы The Game Awards 2021 года выложили трейлер грядущей церемонии. В нем показана компиляция из ожидаемых и уже вышедших проектов, которые будут номинированы на премию.

В видеоролик попали кадры из игр Rachet & Clank: Rift Apart, Resident Evil Village, It Takes Two и другие. Мероприятие состоится в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Старт грядущей церемонии запланирован на 10 декабря (в 4:00 по мск).

Ранее мы сообщили, что опубликован второй трейлер "Матрицы".

Видео: Twitter/The Game Awards

Теги: the game awards 2021, трейлер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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