Опубликован второй трейлер "Матрицы"

По сравнению с предыдущим, в нем гораздо меньше музыки и больше философии, лежащей в основе фильма.

Концерн Warner Brothers опубликовал полноценный второй трейлер "Матрицы" на русском языке. Ролик появился на YouTube.

По сравнению с предыдущим, в нем гораздо меньше музыки и больше философии, лежащей в основе фильма. Видео начинается с философской цитаты одного из героев киноленты. Кроме того, в трейлере достаточно реминисценций, экшена, показана сильная романтическая линия.

Напомним, что премьера фильма запланирована на 16 декабря. Сюжет фильма стал известен фанатам ещё до выхода первого ролика. Главную роль исполняет Киану Ривз.

Ранее мы сообщили, что Моргенштерн признан самым популярным артистом на "Яндекс.Музыке".

Видео: Youtube/WBRussia