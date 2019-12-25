Моргенштерн признан самым популярным артистом на "Яндекс. Музыке"

Самой прослушиваемой стала композиция "Птичка" HammAli & Navai.

Аналитики сервиса "Яндекс. Музыка" подвели итоги по прослушиваниям в 2021 году. Самым популярным артистом стал рэпер Моргенштерн. Следом за ним идет певица Мари Краймбрери.

Самой прослушиваемой композицией стала "Птичка" HammAli & Navai. Новым и быстрорастущим артистом оказалась оказалась тиктокерша GUMA, исполнившая хит "Стеклянная".

Кроме того, в топ "Яндекс. Музыки" вернулась Земфира, которая впервые за восемь лет выпустила альбом. Отличился и Оксимирон, треки из его нового альбома заняли верхние строчки чарта.

Самой прослушиваемой аудиокнигой стал научно-фантастический роман Фрэнка Герберта "Дюна".

Ранее вышел трейлер специального эпизода "Гарри Поттера".

Фото: Instagram / morgen_shtern