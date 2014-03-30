Вышел трейлер специального эпизода "Гарри Поттера"

Премьера состоится на HBO Max 1 января 2022 года.

В сети появился трейлер специального эпизода "Гарри Поттера" под названием "20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс". В фильме снялись актеры популярной франшизы.

В ролике можно увидеть любимых с детства героев. Письма из Хогвартса получают Мэтью Льюис (Невилл Долгопупс), Робби Колтрейн (Хагрид) и Марк Уильямс (Артур Уизли). В спецэпизоде также появятся Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер), Руперт Гринт (Рон Уизли) и Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер). Кроме того, в фильме снялись Хелена Бонем Картер, Рэйф Файнс, Джейсон Айзекс, Гэри Олдман, Том Фелтон и др.

Спецэпизод посвящен 20-летию с момента выхода первого фильма "Гарри Поттер и философский камень". О создании ленты расскажут сами актеры. При этом писательницу Джоан Роулинг не пригласили на съемки передачи.

Премьера состоится на HBO Max 1 января 2022 года.

Видео: YouTube / HBO Max