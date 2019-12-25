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Джоан Роулинг не пригласили на 20-летие "Гарри Поттера"
Сегодня, 9:43
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Джоан Роулинг не пригласили на 20-летие "Гарри Поттера"

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Участие в спецвыпуске примут Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон и др.

Писательницу Джоан Роулинг не пригласили принять участие в съемках спецвыпуска, посвященного 20-му юбилею со дня премьеры "Гарри Поттера и философского камня". Об этом сообщил Holywood Reporter.

Компания WarnerMedia сообщила о выходе спецвыпуска на этой неделе. Участие в съемках примет известное трио кинофраншизы: Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон. Кроме того, на экране появится режиссер первых двух частей "Гарри Поттера" Крис Коламбус и многие другие герои фильмов. Премьера состоится на HBO Max 1 января 2022 года.

Авторскими правами на "Гарри Поттера" владеет Джоан Роулинг совместно с Warner Media.

Ранее Крис Коламбус заявил о желании показать миру режиссерскую версию "Гарри Поттера".

Фото: Instagram / jkrowling_official

Теги: гарри поттер, джоан роулинг
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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