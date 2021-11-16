В сети появился тизер спецвыпуска о Гарри Поттере

HBO Max представил тизер спецвыпуска о вселенной Гарри Поттера. Ролик опубликовали на YouTube-канале сервиса.
Выпуск будет посвящен 20-летию с момента выхода фильма "Гарри Поттер и Философский камень", с которого началась франшиза о мире магии. Актеры Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Грин и другие звезды франшизы соберутся вместе, чтобы поделиться воспоминаниями о работе над историей про мальчика, ставшего известным волшебником.
Спецвыпуск выйдет на HBO Max 1 января 2022 года.
Ранее мы сообщали, что вышел официальный трейлер фильма "Не смотрите наверх".
Видео: YouTube / HBO Max
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