Вышел официальный трейлер фильма "Не смотрите наверх"

Мировая премьера состоится 24 декабря.

Netflix представил официальный трейлер комедийной драмы "Не смотрите наверх" режиссера Адама Маккея. Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале компании.

Сюжет фильма рассказывает о двух астрономах, обнаруживших комету, которая уничтожит Землю. Они отправляются в масштабный пресс-тур, чтобы предупредить человечество о надвигающейся катастрофе.

Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. Также в фильме снялись Мэрил Стрип, Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Тимоти Шаламе и Ариана Гранде.

"Не смотрите наверх" выйдет на Netflix 24 декабря.

Ранее мы сообщали, что Крис Коламбус хочет показать миру режиссерскую версию "Гарри Поттера".

Видео: YouTube / Netflix Russia