Крис Коламбус хочет показать миру режиссерскую версию "Гарри Поттера"

В сюжет вернется Пивз, которого изначально вырезали из фильма.

Режиссер первых двух частей "Гарри Поттера" Крис Коламбус заявил о желании выпустить режиссерскую версию фильма "Гарри Поттер и философский камень". Об этом сообщает портал ScreenRant.

Хронометраж первой части составляет 152 минуты, а второй – 161 минуту. При этом изначально "Гарри Поттер и философский камень" должен был длиться 172 минуты. Однако тестовая группа зрителей посчитала режиссерскую версию слишком длинной. В результате студия Warner Bros. вырезала почти полчаса из фильма Коламбуса.

В частности, из сюжета вырезали полтергейста Пивза. Его сыграл Рик Майолл.

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Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"