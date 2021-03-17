В сети появился трейлер приквела "Гарри Поттера" о Волан-де-Морте

Премьера фильма The House of Gaunt назначена на 29 мая 2021 года.

На YouTube опубликовали официальный трейлер короткометражного фильма, поясняющего становление Волан-де-Морта. Режиссером The House of Gaunt выступил Жорис Фокон Гримо.

Роль Тёмного Лорда досталась актеру Максанс Дане-Фовельодну, пожирательницу смерти сыграла Аксель Байе, роль Авроры - Сабина Кроссен, а актриса Агата Максимова появится в образе Лили Поттер.

В первой части фильма рассказывается о предках темного мага. Во второй части зрители увидят период, когда Волан-де-Морт был на пике своего могущества. Режиссер фильма заявил, что постарался воссоздать мрачную атмосферу книг о Гарри Поттере. Премьера фильма The House of Gaunt назначена на 29 мая 2021 года.

Симфонический оркестр сыграет в Петербурге главные темы из "Гарри Поттера".

Видео: YouTube/ Joris Faucon Grimaud