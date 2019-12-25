Симфонический оркестр сыграет в Петербурге главные темы из "Гарри Поттера"

На сцену выйдут юные ученики школы Хогвартс.

ДК имени Ленсовета подготовил приятный сюрприз для всех поклонников "Гарри Поттера". 13 мая симфонический оркестр под руководством Сергея Акимова представит концертную программу "Гарри Поттер. Симфонический саундтрек". Зрители услышат главные музыкальные темы из трех первых фильмов.

На сцене прозвучит волшебная музыка оскароносного Джона Уильямса, которая стала визитной карточкой мира магов и маглов, злодеев и героев, сказочных персонажей и фантастических тварей.

В этот день для петербуржцев и гостей города будут играть юные ученики школы Хогвартс. Со всех четырех факультетов школы были собраны самые талантливые студенты: скрипки из Гриффиндора, альты и виолончели из Слизерина, деревянные духовые из Пуффендуя, а медные духовые и ударные из Когтеврана. Концерт будет сопровождаться отрывками из книг Джоан Роулинг, а также проекционным видео-шоу от компании Andrew"s Mapping Solution (Лос-Анджелес).

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"