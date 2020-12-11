Сериал "Локи" с Томом Хиддлстоном продлили на второй сезон

Проект продолжил сюжет последней части "Мстителей".

Стало известно, что сериал "Локи" с Томом Хиддлстоном в главной роли продлили на второй сезон. Об этом создатели проекта сообщили в финальной серии первого сезона, в сцене после титров.

Фанаты уже догадывались, что у сериала будет продолжение. В январе 2021 года ходили слухи, что второй сезон находится в работе, а главный сценарист проекта Майкл Уолдрон напишет продолжение.

Сериал продолжил события, которые произошли в последней части "Мстителей". Там Локи из параллельной вселенной крадет камень пространства Тессеракт у супергероев. Таким образом, Бог хитрости избежал своей смерти в предпоследней части "Мстителей".

Первая серия "Локи" вышла 9 июня 2021 года на Disney+. По сюжету главный герой попадает в штаб-квартиру Управления временными изменениями. У него пропадает вся одежда, а на шее оказывается устройство, похожее на электрошокер. Теперь ему нужно подчиняться новым правилам, пока глава тюрьмы не распылил его на атомы.

Ранее продюсер "Сватов-7" подтвердил участие Вахтанга Кикабидзе в проекте.

Фото: Instagram / officialloki