Marvel представил первый трейлер сериала "Локи"

"Локи" стартует на Disney+ в мае 2021 года.

В сети появился трейлер сериала "Локи" от студии Marvel. Ролик опубликован на YouTube-канале Marvel Entertainment.

В ролике Локи попадает в альтернативную реальность. Исполнитель главной роли заявил на Comic-Con в Сан-Диего в 2019 году, что его героя ждет "большая психологическая революция".

Помимо Хиддлстона, в сериале появятся Оуэн Уилсон, Гугу Эмбата-Ро, София Ди Мартино, Вунми Моссаку и Ричард Э. Грант.

"Локи" стартует на Disney+ в мае 2021 года.

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Видео: Marvel Entertainment/YT