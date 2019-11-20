Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса в 2022 году

Действие в фильме будет разворачиваться спустя 41 год после событий, показанных в первой части франшизы.

Студия Lucasfilm готовит к выходу следующий фильм об Индиане Джонсе. К главной роли вернется Харрисон Форд. Об этом сообщила компания Disney на своей странице в Twitter.

В настоящий момент картина находится в стадии подготовки к съемкам. Режиссерское кресло занял создатель спортивной драмы "Ford против Ferrari" Джеймс Мэнголд. Премьера запланирована на 2022 год.

Действие в фильме будет разворачиваться спустя 41 год после событий, показанных в первой части франшизы. Харрисон Форд предстанет в образе Индианы Джонса в последний раз.

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Фото: кадр из фильма "Индиана Джонс"