Украинская певица Юлия Санина объяснила свой отказ выступать в России

Артистка назвала лицемерием позицию своих коллег, которые рассматривают музыку вне политики.

Участница группы The Hardkiss Юлия Санина в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи" рассказала, почему отказалась выступать в России. Певица заявила, что это один из способов воздействия на российских поклонников.

По мнению Саниной, рассматривать музыку вне политики – это лицемерие. Она считает неприемлемым летать с концертами в Россию. Исполнительница выразила надежду, что ее российские поклонники посмотрят иначе на сложившуюся ситуацию и задумаются над тем, что здесь не так.

"Показывая таким образом несогласие, мы свою публику там тоже как-то направляем на путь истинный", - заявила Санина.

Отношения между Россией и Украиной резко ухудшились после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года и начале конфликта на Донбассе в апреле того же года. Власти Украины неоднократно обвиняли Москву в военных действиях на территории страны и называли Россию страной-агрессором.

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Фото: Instagram / the_hardkiss