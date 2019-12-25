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"Ничто не мешает". В Британии озвучили радикальный план против России
Сегодня, 10:00
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

"Ничто не мешает". В Британии озвучили радикальный план против России

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По словам западного политика, "это соответствует международному праву".

Великобритания должна начать сбивать российские ракеты и беспилотники на территории Украины. Об этом заявил экс-министр Соединенного Королевства Бен Уоллес, его процитировало Daily Mail.

Это логичный следующий шаг. Ничто не мешает какой-либо стране сбивать приближающиеся ракеты или беспилотники над Украиной.

Бен Уоллес, бывший министр обороны

Политик утверждает, что "это якобы соответствует международному праву и не может рассматриваться как эскалация", ведь беспилотные летательные аппараты находятся над Украиной, а не над РФ.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил серьезно обсудить вопрос перехвата ракет ВС РФ над территорией Украины, причем не дожидаясь их приближения к границам. На фоне этих заявлений депутат Виктор Соболев предположил, что страны НАТО готовятся захватить северо-запад России.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: бпла, британия и россия, вс россии, нато, российские ракеты, россия и украина
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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