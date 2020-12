Билли Айлиш перечислила любимые песни 2020 года

В список певицы попали девять композиций.

Американская певица Билли Айлиш назвала любимые песни, которые она слушала чаще всего в 2020 году. В интервью на радио Triple J звезда перечислила девять композиций.

Больше всего певице понравился трек "At the door" группы The Strokes. Она заявила, что есть что-то особенное в этом музыкальном коллективе. Ей нравятся их мелодии и тексты. "The Strokes попали прямо в точку", - отметила Билли.

В топе-3 также оказались песни "Are you even real?" исполнителя Джеймса Блейка и "Savior complex" певицы Фиби Бриджерс. Полный список любимых композиций Билли Айлиш выглядит так:

1. The Strokes "At the Door";

2. Джеймс Блейк "Are You Even Real?";

3. Фиби Бриджерс "Savior Complex";

4. Cyn "Drinks";

5. Drake "Time Flies";

6. Доминик Файк "Chicken Tenders";

7. Tekno "Kata";

8. Бруно Мейджор "To Let a Good Thing Die";

9. Джорджа Смит "By Any Means".

Ранее мы писали, что клип Билли Айлиш на песню "Bad guy" набрал миллиард просмотров на YouTube. Ролик вышел в марте 2019 года. Режиссером стал Дэйв Майерсон. В песне Билли рассказывает о загадочном "плохом парне", которым она в результате оказывается.

Фото: Instagram / billieeilish