Клип Билли Айлиш набрал миллиард просмотров на YouTube

В среду, 12 ноября, стало известно о том, что клип "Bad guy" Билли Айлиш набрал миллиард просмотров на YouTube. Об этом свидетельствуют данные канала певицы.
Стоит отметить, что этот результат стал рекордом в карьере певицы.
Напомним, что ролик вышел в марте 2019 года. Клип снял режиссер Дэйв Майерсон. В песне Айлиш рассказывает о загадочном "плохом парне", которым в результате и оказывается.
Ранее мы сообщали о том, что AC/DC выпустили второй сингл с грядущего альбома.
Видео:Билли Айлиш/YT
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