Клип Билли Айлиш набрал миллиард просмотров на YouTube

Ролик, снятый режиссером Дэйвом Майерсом, вышел в марте 2019 года.

В среду, 12 ноября, стало известно о том, что клип "Bad guy" Билли Айлиш набрал миллиард просмотров на YouTube. Об этом свидетельствуют данные канала певицы.

Стоит отметить, что этот результат стал рекордом в карьере певицы.

Напомним, что ролик вышел в марте 2019 года. Клип снял режиссер Дэйв Майерсон. В песне Айлиш рассказывает о загадочном "плохом парне", которым в результате и оказывается.

Ранее мы сообщали о том, что AC/DC выпустили второй сингл с грядущего альбома.

Видео:Билли Айлиш/YT