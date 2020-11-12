Коллектив подтвердил, что возвращается на сцену после перерыва в четыре года.

В четверг, 12 ноября, стало известно о том, что группа AC/DC выпустили второй сингл с грядущего альбома. Об этом коллектив сообщил на своей страничке в Instagram.

Музыканты заявили, что они возвращаются на сцену после перерыва в четыре года. Отметим, что группа воссоединилась в "классическом" составе.

Сегоня группа представила новую песню "Realize".

Ранее мы сообщали о том, что режиссер "Тор: Рагнарек" Тайка Вайтити снял рождественскую рекламу для компании Coca-Cola.

Видео:AC/DC/Instagram