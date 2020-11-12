Режиссер "Тор: Рагнарек" Тайка Вайтити снял рождественскую рекламу для компании Coca-Cola

В ближайшие месяцы режиссер приступит к съемкам кинокомикса "Тор: Любовь и гром".

В четверг, 12 ноября, стало известно о том, что режиссер Тайка Вайтити снял рождественскую рекламу для компании Coca-Cola. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале компании.

По сюжету дочь отдает отцу письмо, которое он должен передать Санте. Однако главный герой попадает в шторм и ему приходится преодолевать стихийные препятствия.

Пользователи похвалили Вайтити за трогательный сюжет. Ролик посмотрели почти 100 тысяч человек.

Ранее мы сообщали о том, что Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на второй сезон.

Видео:Coca-Cola/YT