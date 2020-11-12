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Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на второй сезон

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Потоковый сервис выпустил новость в виде письма от персонажа Сильви Грато.

В четверг, 12 ноября, стало известно о том, что  сериал "Эмили в Париже" на второй сезон. Об этом сообщила пресс-служба Netflix.

Стоит отметить, что Netflix выпустил соответствующую новость в виде письма от персонажа Сильви Грато. Стоит отметить, что дата премьеры второго сезона пока не анонсирована.

Напомним, что сериал "Эмили в Париже" попал в топ-10 самых популярных проектов потокового сервиса. Премьера сериала состоялась 2 октября 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что десятый сезон "Американской истории ужасов" выйдет в 2021 году.

Фото и видео: Netflix

Теги: netflix, второй сезон, эмили в париже
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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