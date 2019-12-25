Десятый сезон "Американской истории ужасов" выйдет в 2021 году

Дата релиза пока неизвестна.

В среду, 11 ноября, стало известно, когда выйдет десятый сезон сериала "Американская история ужасов". Об этом заявил создатель и шоураннер Райан Мерфи.

На страничке шоураннера появился постер, на котором изображен рот с зубами. На языке написано "AHS10" и "FX". Стоит отметить, что сюжет десятого сезона хоррор-антологии не раскрывается.

Дата релиза пока неизвестна.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер детективного сериала о подростках "Братья Харди".

Фото:mrrpmurphy/instagram