Опубликован трейлер детективного сериала о подростках "Братья Харди"

Сезон выйдет 4 декабря этого года.

В среду, 11 ноября, стало известно о том, что в сети появился трейлер детективного сериала о подростках "Братья Харди". Ролик опубликован на YouTube-канале Hulu.

Сериал основан на популярной серии книг, которые разные писатели писали под псевдонимом Франклин У. Диксон. В ролике показаны главные герои братья Харди — 16-летний Фрэнк и 12-летний Джо. Мальчики отправляются на лето в небольшой городок Бриджпорт, где им предстоит раскрыть страшные тайны.

Сезон выйдет 4 декабря этого года.

Ранее мы сообщали о том, что Netflix продлил сериал "Академия Амбрелла" на третий сезон.

Видео:Hulu/YT