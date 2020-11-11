Netflix продлил сериал "Академия Амбрелла" на третий сезон

Премьера третьего сезона состоится в 2021 году.

В среду, 11 ноября, стало известно о том, что сериал "Академия Амбрелла" продлен на третий сезон. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании Netflix.

Сюжет нового сезона сериала пока не раскрывается. Напомним, что "Академия Амбрелла" рассказывает о группе супергероев, которых в младенчестве усыновил миллиардер.Главные роли в сериале достались Эллен Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман, Роберт Шиэн.

Планируется, что премьера третьего сезона состоится в 2021 году.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер комедии "Самый счастливый сезон".

Видео:Netflix