Опубликован трейлер комедии "Самый счастливый сезон"

Премьера фильма состоится на стриминговом сервисе Hulu 25 ноября.

Во вторник, 10 ноября, стало известно о том, что в сети появился трейлер ЛГБТ-ромкома "Самый счастливый сезон" от режиссера Клеа ДюВалл. Ролик опубликован на YouTube-канале Hulu.

Оператором в проекте выступил Джон Галесериан. Кроме того, саундтрек написали Tegan and Sara. В сюжете история ЛГБТ-пары, которая решила провести рождественские праздники со своими родителями. Семья не знает о сексуальной ориентации дочери, поэтому та представляет им свою подругу Эбби как соседку по квартире. В главных ролях Кристен Стюарт и Макензи Дэвис.

Фильм выйдет 25 ноября.

Ранее мы сообщали о том, что завершились съемки сериала Marvel "Ванда/Вижн".

Видео:Hulu/YT