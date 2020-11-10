Завершились съемки сериала Marvel "Ванда/Вижн"

Последний блок работы завершился в начале этого месяца.

Во вторник, 10 ноября, стало известно о том, что студя Marvel завершила съемки "Ванда/Вижн". Об этом сообщила в Instagram-аккаунте одна из продюсеров телекомикса Дилан Клумф.

Дилан Клумф заявила, что последний блок работы завершился в начале этого месяца. Отмечается, что премьера стартового проекта четвертой фазы MCU состоится в декабре 2020 года на Disney+.

По сюжету Вижн, который ранее погиб от рук Таноса, каким-то образом воскрес и живет счастливой жизнью с Вандой в американском пригороде. Другие детали мини-сериала пока не раскрываются.

Эксперты прогнозируют, что сериал "ВандаВижн" каким-то образом будет связан с фильмом "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия".

Ранее мы сообщали о том, что раскрыты подробности сюжета фильма о "Чёрной вдове".

Видео:Disney+/YT