Раскрыты подробности сюжета фильма о "Чёрной вдове"

Зрителям наконец-то пояснят непонятную фразу о Будапеште.

Во вторник, 10 ноября, стали известны подробности сюжета фильма о "Чёрной вдове" от Marvel. Об этом сообщает портал Screen Rant.

Как оказалось, зрителям наконец-то пояснят непонятную фразу о Будапеште.

Мы все считали, что нужно прояснить, что случилось в Будапеште. Сначала это была мимолетная фраза, которую Джосс Уидон вставил в "Мстителей" как забавную реплику в разговоре между Соколиным Глазом и Черной Вдовой Скарлетт Йоханссон.

В центре сюжета "Черной вдовы" будет история русской шпионки Наташи Романофф. События развернутся в прошлом, поскольку главная героиня фильма, как и Железный человек, погибла в финальных "Мстителях".

Ранее мы сообщали о том, что Marvel снова отложила "Чёрную вдову" до мая 2021 года.

Видео:Marvel/YT