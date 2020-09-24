Marvel снова отложила "Чёрную вдову" до мая 2021 года

"Черная Вдова" станет 24-м фильмом киновселенной, созданной по комиксам Marvel.

В четверг, 24 сентября, стало известно, что премьеру фильма "Чёрная вдова" снова перенесли. Об этом сообщает издание Deadline.

Изначально, премьера киноленты была запланирована на 6 ноября текущего года. Однако из-за пандемии коронавируса её перенесли на 7 мая 2021 года.

В центре сюжета "Черной вдовы" будет история русской шпионки Наташи Романофф. События развернутся в прошлом, поскольку главная героиня фильма, как и Железный человек, погибла в финальных "Мстителях".

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