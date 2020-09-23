Netflix опубликовал трейлер продолжения "Призраков дома на холме"

Премьера нового сезона состоится 9 октября.

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что в сети появился трейлер продолжения "Призраков дома на холме". Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.

В новом сезоне зрителям расскажут историю молодой гувернантки, которая прибывает в удалённое поместье после гибели предыдущей девушки. Главные роли сыграют Виктория Педретти, Оливер Джексона-Коэн, Кейт Сигел и Генри Томас.

Премьера нового сезона состоится 9 октября.

Ранее мы сообщали о том, что вышел первый трейлер антологии по "Книгам крови" Клайва Баркера.

Видео:Netflix/YT