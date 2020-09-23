Вышел первый трейлер антологии по "Книгам крови" Клайва Баркера

Фильм можно будет посмотреть на Hulu с 7 октября.

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что в сети появился трейлер хоррора "Книги крови" по рассказам Клайва Баркера. Ролик опубликован на YouTube-канале Hulu.

В основе киноленты рассказы из знаменитого цикла Баркера "Книги крови", который вышел в 1980-х годах. Также в фильме появятся истории, которые придумали специально для киноадаптации.

Режиссером выступил сценарист Брэндона Брага. Ранее он работал над сериалами "Орвилл", "Салем" и "Звездный путь: Следующее поколение".

Премьера фильма состоится на Hulu с 7 октября.

Ранее мы сообщали о том, что на роль Железного человека из киновселенной Marvel рассматривают Тома Круза.

Видео:Hulu/YT