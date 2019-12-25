Данный слух не получил никаких официальных подтверждений от студии.

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что на роль Железного человека из киновселенной Marvel рассматривают Тома Круза. Об этом сообщается на портале MCU Cosmic.

Инсайдеры заявили, что новый Железный человек появится в картине "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия". По сюжету перед зрителями предстанут несколько альтернативных реальностей в других временных шкалах, где и появятся разные герои.

В сети уже появились фан-арты. Однако данный слух не получил никаких официальных подтверждений от студии.

Ранее мы сообщали о том, что Disney+ опубликовал первый трейлер сериала "ВандаВижн".

Фото:spdrmnkyxxiii/Instagram