Disney+ опубликовал первый трейлер сериала "ВандаВижн"

Точная дата премьеры пока не раскрывается.

В понедельник, 21 сентября, стало известно о том, что в сети появился трейлер сериала "ВандаВижн". Ролик опубликован на YouTube-канале Disney+.

По сюжету Вижн, который ранее погиб от рук Таноса, каким-то образом воскрес и живет счастливой жизнью с Вандой в американском пригороде. Другие детали мини-сериала пока не раскрываются.

Эксперты прогнозируют, что сериал "ВандаВижн" каким-то образом будет связан с фильмом "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия".

Точная дата премьеры сериала пока не раскрывается.

Ранее мы сообщали о том, что Netflix опубликовал первый сезон приквела "Пролетая над гнездом кукушки".

Видео:Disney+/YT