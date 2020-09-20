Netflix опубликовал первый сезон приквела "Пролетая над гнездом кукушки"

В IMDb оценка пользователей составляет 8,1 балла из 10 возможных.

В воскресенье, 20 сентября, стало известно о том, что опубликован первый сезон приквела "Пролетая над гнездом кукушки" сериал "Рэтчед". Об этом сообщает пресс-служба Netflix.

В сюжете история про медсестру Милдред Рэтчед из "Пролетая над гнездом кукушки". Зрители увидят как менялся характер главной героини от первых лет в психиатрической клинике до более позднего периода.

Главная роль досталась Сар Полсон, которая известна по проекту "Американская история ужасов". Также в сериале появятся Шэрон Стоун, Чарли Карвер, Джуди Дэвис, Кори Столл и Синтия Никсон.

Стоит отметить, что в IMDb оценка пользователей составляет 8,1 балла из 10 возможных.

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Видео:Netflix