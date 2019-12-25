Объявлены победители российского фестиваля "Кинотавр" 2020 года

Картина "Пугало" режиссера Дмитрия Давыдова получила приз гильдии киноведов и кинокритиков.

В воскресенье, 20 сентября, стало известно о победителях российского фестиваля "Кинотавр" 2020 года. Об этом сообщает на официальной страничке мероприятия в Instagram.

Среди лауреатов оказались — "Пугало", "Китобой" и "Человек из Подольска". Первая кинолента от режиссера Дмитрия Давыдова получила главный приз, Гран-при, и была отмечена за лучшую женскую роль.

Кроме того, Михаил Сегал с кинолентой "Глубже" получил специальный диплом основного конкурса. Также приз за лучший дебют получила драма "Маша" Анастасии Пальчиковой.

Ранее мы сообщали о том, что выставку работ скульптора "Петербургского ангела" открыли в Северной столице.

Фото:kinotavr_31/instagram