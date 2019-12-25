Выставку работ скульптора "Петербургского ангела" открыли в Петербурге

Теперь взглянуть на работы художника может любой желающий.

В Санкт-Петербургском Музее Игрушки официально открылась выставка работ художника Романа Шустрова "Петербургский ангел". Теперь с 19 сентября и далее взглянуть на работы художника может любой желающий.

Ранее мы сообщали о деталях выставки. В экспозиции представлены работы разных лет и выполненные в разных техниках. Среди них ― скульптурные композиции из папье-маше, бронзы, графика, живописные полотна автора, "Хампельманы", деревянные маски и фотографии. Отмечается, что некоторые работы посетители увидят впервые.

Выставка в музее собрана благодаря частным коллекционерам, поделившихся работами для пополнения экспозиции работ погибшего художника.

Художник является основоположником жанра кукольной скульптуры. Лейтмотивом выставки стала история создания "Петербургского ангела", который находится в Измайловском саду. Художник Роман Шустров ушел из жизни в мае 2020 года.

Фото: Ольга Попугаева / ВКонтакте