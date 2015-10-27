В Петербурге открывается выставка работ автора "Петербургского ангела" Романа Шустрова

Посетители смогут увидеть работы художника, которые не выставлялись ранее.

С сегодняшнего дня, 18 сентября, в Санкт-Петербургском Музее Игрушки открывается выставка работ художника Романа Шустрова "Петербургский ангел". Информация об этом содержится в группе музея в "ВКонтакте".

В экспозиции представлены работы разных лет и выполненные в разных техниках. Среди них ― скульптурные композиции из папье-маше, бронзы, графика, живописные полотна автора, "Хампельманы", деревянные маски и фотографии. Отмечается, что некоторые работы посетители увидят впервые.

Художник является основоположником жанра кукольной скульптуры. Лейтмотивом выставки стала история создания "Петербургского ангела", который находится в Измайловском саду.

Роман Шустов ушел из жизни в мае 2020.

Фото: "Объединение кукольников Санкт-Петербурга" / ВКонтакте