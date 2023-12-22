"Петербургского ангела" вернули в Измайловский сад

Памятник отвезли в мастерскую, там его привели в порядок.

"Петербургский ангел" вернулся в Измайловский сад. В феврале памятник, созданный Романом Шустровым, представили на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Он стал самым популярным объектом на петербургской выставке во время театральной недели. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Теперь скульптура вернулась из Москвы. В праздничной церемонии в Измайловском парке принял участие глава комитета по культуре Федор Болтин.

Известно, что перед возвращением памятника в сад, неформальный символ города на Неве отвезли в мастерскую, там его привели в порядок.

Ранее мы писали, что в деревне Малое Карлино расстреляли собаку и бросили умирать.

Фото: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга