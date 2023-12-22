В деревне Малое Карлино расстреляли собаку и бросили умирать

Жители деревни Малое Карлино нашли собаку с множеством огнестрельных ранений. Животное обнаружили за гаражами. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Петербург с огоньком".
Сначала жители Ленобласти услышали выстрелы и заметили на снегу кровь. Одна из женщин пошла посмотреть, что произошло, и увидела окровавленного зверька. Живодеры расстреляли животное и бросили умирать,. Однако собачка очень хотела жить и ползла по снегу к людям. По словам свидетельницы случившегося, животное волочило задние лапы.
Пострадавшую доставили в ветклинику. Врачи обследовали собачку. В ее теле обнаружили множество следов от выстрелов, одна из пуль попала в позвоночник.
Неравнодушные жители хотят найти живодера. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что в Красносельском районе пропала собака, ждущая своего хозяина с СВО.
Фото: Telegram / Петербург с огоньком
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