Новый ангел скульптора Романа Шустрова появится на Матисовом острове

. Ангел будет сидеть на одной из скамеек. Но необходимо, чтобы эту территорию взял на баланс Комитет по благоустройству, чтобы она официально была под контролем города.

В СПетербурге на Матисовом острове планируется установить одну скульптуру ангела от известного художника Романа Шустрова. Его работы можно увидеть в разных уголках города и они считаются символами Петербурга. Один из самых известных ангелов находится в Измайловском саду.

SPB.KP.RU поговорила с Анной-Марией Матис, основательницей проекта по благоустройству "Остров роз", которая рассказала, что в городе появится скульптура, над которой Шустров работал перед своей смертью.

Как поделилась Матис, это летний ангел, в его руках будет ветряк, который будет вращаться от ветра. Скульптура уже готова, но нужно завершить все формальности. Недавно на набережной установили скамейки и урны. Ангел будет сидеть на одной из скамеек. Но необходимо, чтобы эту территорию взял на баланс Комитет по благоустройству, чтобы она официально была под контролем города. Это условие близких художника.