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Ubisoft выпустила релизный трейлер Skull and Bones под песню Билли Айлиш

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Релиз игры запланирован на 16 февраля.

Студия разработки компьютерных игр Ubisoft представила в социальных сетях новый трейлер грядущей пиратского ролевого проекта с открытым миром под названием Skull and Bones (в переводе  с английского языка означает "Череп и кости"). Ролик сопровождается  музыкальной композицией от американской исполнительницы Билли Айлиш You Should See Me In A Crown. Известно, что игра должна выйти в свет 16 февраля 2024 года. Бета-версия в свет в бесплатном режиме для пользователей будет доступна в период с 8 по 11 февраля 2024 года.

Вы играете по своим собственным правилам, чтобы стать самым грозным  предводителем. Создавайте разнообразные уникальные корабли, заключайте союзы, принимайте участие в захватывающих морских сражениях, преодолевая трудности и хаос.

описание видеоролика

Вышел тизер-трейлер фильма "Тихое место: День первый".

Фото и видео: YouTube / Ubisoft

Теги: skull and bones, ubisoft, билли айлиш, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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