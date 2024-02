Ubisoft выпустила релизный трейлер Skull and Bones под песню Билли Айлиш

Релиз игры запланирован на 16 февраля.

Студия разработки компьютерных игр Ubisoft представила в социальных сетях новый трейлер грядущей пиратского ролевого проекта с открытым миром под названием Skull and Bones (в переводе с английского языка означает "Череп и кости"). Ролик сопровождается музыкальной композицией от американской исполнительницы Билли Айлиш You Should See Me In A Crown. Известно, что игра должна выйти в свет 16 февраля 2024 года. Бета-версия в свет в бесплатном режиме для пользователей будет доступна в период с 8 по 11 февраля 2024 года.

Вы играете по своим собственным правилам, чтобы стать самым грозным предводителем. Создавайте разнообразные уникальные корабли, заключайте союзы, принимайте участие в захватывающих морских сражениях, преодолевая трудности и хаос. описание видеоролика

Фото и видео: YouTube / Ubisoft